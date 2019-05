Política Nome de Alexandre Baldy é cogitado para assumir o Ministério das Cidades Com a possível recriação da pasta pela Medida Provisória 870, o nome do goiano surge forte para reassumir o posto que foi dele no último governo

Após o aval do Palácio do Planalto para desmembrar o Ministério do Desenvolvimento Regional e recriar o Ministério das Cidades, nesta terça-feira (7), o nome do goiano Alexandre Baldy (PP) já é cotado para assumir o cargo. Quem faz coro pela nomeação é o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PI): “é o nome mais forte hoje”. O parlamentar ressal...