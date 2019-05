Política No Twitter, prefeito de Nova York comemora cancelamento de viagem de Bolsonaro Bill de Blasio voltou a fazer críticas ao presidente do Brasil e disse que ele não é bem-vindo na cidade

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, comemorou pelo Twitter o cancelamento da viagem do presidente Jair Bolsonaro à cidade, onde ele receberia o prêmio Pessoa do Ano, organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. "Jair Bolsonaro aprendeu do jeito difícil que nova-iorquinos não fecham os olhos para a opressão. Nós expusemos sua intolerância. El...