Política No Twitter, oposição critica possível nomeação de Eduardo à embaixada nos EUA No fim desta manhã, o assunto era um dos oito mais comentados na rede social; senador pretende acionar a Justiça, caso nomeação se concretize

A possível nomeação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta sexta-feira, 12. Por volta de 11h, era um dos oito assuntos mais abordados do Twitter. Mais cedo, outro termo usado pelos usuários para designar a situação foi "embaixaria brasileira". Parlamentares da oposição...