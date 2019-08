Política No Twitter, ministro debocha de manifestações contra cortes na educação Abraham Weintraub comparou com torcida da Portuguesa. ‘Estava rindo quando escrevi’, publicou. Protestos foram organizados pela UNE

O ministro Abraham Weintraub (Educação) publicou tweet nesta terça-feira (13) ironizando as manifestações contra cortes na educação realizadas no mesmo dia pela UNE (União Nacional dos Estudantes). Weinstraub publicou foto do ato em São Paulo e comparou o número de participantes do ato com a torcida da Portuguesa, time paulista de futebol com tem poucos apoiadores. Em seg...