Política No Twitter, Bolsonaro chama general que o criticou de 'melancia' Pejorativo, o termo é usado para definir quem seria "verde" (verde oliva, de militar) por fora e "vermelho" (de esquerda) por dentro

O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter neste domingo, 21, para chamar de "melancia" o general da reserva Luiz Rocha Paiva. Integrante da Comissão da Anistia, Paiva disse à Coluna do Estadão que Bolsonaro foi "antipatriótico" e "incoerente" ao criticar governadores do Nordeste. "O Nordeste é o berço do Brasil. Sabia disso, presidente?" Na sua resposta, Bolsonaro e...