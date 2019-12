Política No Tocantins, presidente Bolsonaro defende o livre mercado e diz que educação é uma vexame Bolsonaro disse que não fará tabelamento de preços, que é favor do livre mercado, criticou o desempenho da educação brasileira e corrupção no seu governo será punida com pau de arara

O presidente Jair Bolsonaro participou na tarde desta quinta-feira, 12, da cerimônia de assinatura do convênio entre o Governo do Tocantins e a Caixa Econômica Federal na ordem de R$ 759 milhões. Em seu discurso Bolsonaro disse que é a favor do livre mercado, criticou o desempenho da educação no Brasil e que corrupção no seu governo será punida com “pau de arara”. Sobre a alta...