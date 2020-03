Política No dia em que faz 65 anos, Bolsonaro é alvo de panelaço em Goiânia e outras cidades do Brasil Moradores de ao menos seis grandes cidades do País se manifestaram contra o presidente neste sábado (21)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a ser alvo de protestos neste sábado, 21, em Goiânia e ao menos mais cinco grandes cidades do País: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Belo Horizonte.