Política No dia a dia, Cruz passa a imagem de ‘vida normal’ mesmo com protocolos contra Covid-19 em Goiânia Aglomerações, desrespeito às regras de distanciamento, presença em eventos sociais, abraços e apertos de mãos são rotina de maus exemplos do prefeito, contrariando regras impostas pelo próprio Paço

As semanas que antecederam a contaminação de quatro auxiliares da Prefeitura de Goiânia com Covid-19 foram de descuido no Paço com os protocolos de enfrentamento à doença, reforçados pelos próprios decretos do município. Fotos e vídeos de atividades do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e de sua equipe mostram aglomerações, desrespeito às regras de distanciamento, presença em eve...