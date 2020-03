Política No aniversário do golpe, Mourão exalta ditadura militar pelo Twitter Vice-presidente é o segundo representante do alto escalão do governo a saudar a data

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, usou sua conta no Twitter para publicar uma mensagem exaltando o golpe que iniciou o período da ditadura militar no Brasil. A intervenção militar no País, que começou a partir de um movimento iniciado na noite de 31 de março de 1964 e na madrugada de 1º de abril, completa 56 anos nesta terça. "Há 56 anos, as FA int...