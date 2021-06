Política No 2º turno, vantagem de Lula sobre Bolsonaro cai 7 pontos O petista tem 48% das intenções de voto contra 37% do atual presidente ­­–diferença de 11 pontos percentuais

O ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro no 2º turno se as eleições fossem agora, segundo pesquisa PoderData realizada nesta semana (7-9). A vantagem, no entanto, mostra tendência de queda. O petista tem 48% das intenções de voto contra 37% do atual presidente ­­–diferença de 11 pontos percentuais. Em abril, marcava 52% enquanto Bolsonaro estava em 34%...