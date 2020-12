Política No último discurso como prefeito, Iris Rezende remonta tripé básico de sua trajetória política "Participação ativa no desenvolvimento da capital, fé e pavimentação de vias públicas". O gestor também fez um paralelo entre a sua gestão de 2017 a 2020 com a sua primeira administração do executivo municipal, em 1966

Em discurso no último dia da vida política, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), reuniu velhos elementos que marcaram sua trajetória: a participação ativa no desenvolvimento da capital, a religião evangélica e a pavimentação de vias públicas. O gestor fez um paralelo entre a sua gestão de 2017 a 2020 com a sua primeira administração do executivo municipal, em 1...