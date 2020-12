Política ‘Ninguém vai expor ninguém ao coronavírus’, diz governador Ronaldo Caiado

O governador Ronaldo Caiado (DEM) atribuiu ao fechamento das contas anuais a necessidade de retorno do trabalho presencial no governo estadual, determinado por decreto publicado ontem. O democrata nega que tenha segurado a decisão antes das eleições do segundo turno - ele apoiou a candidatura do senador Vanderlan Cardoso (PSD) à Prefeitura de Goiânia, derrotado para o ex-...