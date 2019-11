Política 'Ninguém quer adulterar nada, não', diz Bolsonaro sobre caso Marielle Presidente diz que é 'falta de caráter' acusá-lo de manipular as investigações

O presidente Jair Bolsonaro disse na noite deste domingo, 3, que “não quer adulterar nada” do que foi registrado na portaria do condomínio Vivendas da Barra, no Rio, onde possui uma casa. Bolsonaro também afirmou que é “má-fé ou falta de caráter” acusá-lo de manipular as investigações sobre o caso da morte da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. Bolsonaro deu um...