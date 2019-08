Política ‘Nem o próprio partido está cuidando disso (eleição)’, diz Iris Prefeito diz que não tem participado das discussões sobre o pleito do ano que vem, nem como eventual candidato à reeleição nem como líder do MDB

“Nem o próprio partido está cuidando disso.” A fala é do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, durante entrevista ao POPULAR ontem, quando questionado sobre a eleição da capital no ano que vem. Ele já havia se negado a comentar sobre sua possível reeleição. E, questionado se estaria acompanhando as preparações para as eleições municipais, como líder do MDB, foi categórico:...