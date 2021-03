Política Negociação de IPVA, ITCD e ICMS em Goiás se estenderá até 1º de maio A proposta é para compensar as perdas financeiras causadas pelas medidas restritivas de combate à Covid-19

Em sessão extraordinária ontem os deputados estaduais aprovaram em definitivo o projeto de lei que prorroga em 30 dias o prazo para negociação do pagamento do IPVA, ITCD e ICMS em Goiás. A proposta, segundo justificativa do Executivo, é para compensar as perdas financeiras causadas pelas medidas restritivas de combate à Covid-19. “Nesse contexto, ao postergar o prazo de ...