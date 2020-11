Política Naves tem 17,2 pontos de vantagem em Anápolis, aponta pesquisa Serpes Em votos válidos, frente do prefeito de Anápolis sobre o deputado estadual Antônio Gomide vai a 21 pontos

O prefeito de Anápolis Roberto Naves (PP) deve ser reeleito neste domingo (29), segundo a pesquisa Serpes/O Popular, realizada no dia 26 de novembro. De acordo com o levantamento, o pepista tem 60,5% das intenções de votos contra 39,5% do seu adversário, o deputado estadual Antônio Gomide (PT). Estes números são do cenário de votos válidos - que não considera os votos branco...