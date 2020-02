Política Nas redes sociais, líderes partidários reagem a vídeo anti-Congresso de Bolsonaro FHC, Ciro, Doria e siglas foram às redes sociais após presidente demonstrar apoio a manifestações pró-governo; oposição pede reunião de emergência

A convocação feita pelo presidente Jair Bolsonaro para as manifestações contra o Congresso gerou reações no mundo político e nas redes sociais. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) usou o Twitter para criticar Bolsonaro. “A ser verdade, como parece, que o próprio Pr (presidente) tuitou convocando uma manifestação contra o Congresso (a democracia) estamos c...