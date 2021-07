Política Nas redes, Queiroz reclama de aliados de Bolsonaro e diz que 'metralhadora está cheia' Policial aposentado Fabrício Queiroz se queixou, neste domingo (25), nas redes sociais do afastamento de aliados do presidente Jair Bolsonaro

Apontado com operador de esquema da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio, o policial aposentado Fabrício Queiroz se queixou, neste domingo (25), nas redes sociais do afastamento de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Consolado por um amigo, Queiroz escreveu: "minha metralhadora tá cheia de balas. kkkk", com um emoji do doce. Na rede, Queir...