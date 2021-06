Política Na véspera de se apresentar à CPI, Wizard disse que faria depoimento com 'palavras simples e verdadeiras' Depois de uma breve introdução no início da sessão, o bilionário repetiu dezenas de vezes, com pequenas variações, a frase "me reservo ao direito de permanecer em silêncio"

