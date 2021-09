Política Na reta final, Comissão mira em ministro de Bolsonaro e denúncias contra Prevent Senior Naquela que é possivelmente a última semana de depoimentos, há ainda a expectativa de que Renan Calheiros apresente relatório final na quinta, 23

A CPI da Covid vai entrar possivelmente em sua última semana de depoimentos com foco na apuração de denúncias que envolvem a operadora de saúde Prevent Senior e no depoimento de um ministro do governo Jair Bolsonaro. Há também a expectativa de que o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), apresente o seu texto final na quinta-feira (23), no qual deve responsabilizar...