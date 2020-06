Política Na rede, Gilmar Mendes e Carlos Bolsonaro se ‘enfrentam’ Ministro classifica invasão de hospitais como crime e vereador fala em fiscalização; procurador-geral da República pede investigação

O pedido do presidente Jair Bolsonaro para que seguidores entrem em hospitais públicos e filmem os leitos de UTI provocou reação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O comentário foi feito por Bolsonaro em uma transmissão no Facebook na última quinta-feira, 11. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), por sua vez, defendeu a sugestão feit...