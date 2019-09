Política ‘Na facada eu já estava eleito’, diz Bolsonaro Em entrevista a Antônia Fontenelle, presidente ainda criticou a demarcação de terras e defendeu o agronegócio

O presidente Jair Bolsanaro afirmou que a facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018 não o elegeu. Segundo ele, antes do episódio, sua vitória nas urnas já estava certa. “Aquela facada não me elegeu não. Na facada eu já estava eleito. Eles tentaram ali botar o fim em uma candidatura”, disse o presidente em entrevista ao canal Na Lata com Antonia Fonten...