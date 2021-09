Política Na CPI, Calheiros chama fala de Bolsonaro na ONU de 'triste espetáculo' e diz que presidente mentiu Renan Calheiros, relator da comissão de inquérito da Covid, ainda chamou o presidente de figura rudimentar, anacrônica, transitória e propagador de mentiras

Os senadores da CPI da Covid reagiram à fala do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, alegando que o chefe do Executivo "mentiu" em diversos momentos. "Lamentavelmente mais um triste espetáculo. O presidente mentiu. A palavra é essa mesma: mentiu, do começo ao fim de seu discurso. Mentiu vergonhosamente, parece...