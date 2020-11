Política Na contramão do País, PT consegue 3º mandato consecutivo na prefeitura de Goiás

Na contramão do resto do País, onde o PT teve uma redução de 30,3% no número de prefeitos eleitos, a cidade de Goiás elegeu um prefeito petista pela terceira eleição consecutiva. Depois de dar dois mandatos a Selma Bastos, a população da cidade elegeu o atual vereador Aderson Liberato no último domingo. Questionada sobre qual o motivo de seu partido conseguir se manter no...