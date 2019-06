Política Na Assembleia, apenas dois deputados falam em aprovar contas de Marconi e José Eliton Dos 40 deputados que vão votar parecer do TCE que reprovou as contas de 2018 dos ex-governadores tucanos , 15 querem manter rejeição; 18 vão “analisar texto primeiro”

Apenas dois deputados se declaram a favor de reprovar o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) pela rejeição das contas dos ex-governadores Marconi Perillo e José Eliton, ambos do PSDB, aprovando as contas dos tucanos. Até o momento, somente Cláudio Meirelles (PTC) e Gustavo Sebba (PSDB) firmam posição nesse sentido.Para Gustavo, o Tribunal se equivocou n...