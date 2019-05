Política 'Na 1ª vaga que tiver', Bolsonaro espera poder indicar Moro ao STF "Se Deus quiser, cumpriremos esse compromisso", disse o presidente em entrevista a uma rádio

O presidente Jair Bolsonaro disse há pouco que, na primeira vaga que abrir no Supremo Tribunal Federal (STF), espera cumprir o compromisso de indicar o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. "Se Deus quiser, cumpriremos esse compromisso", disse, em entrevista à Rádio Bandeirantes. "Uma pessoa da qualificação do Moro se realizaria dentro do S...