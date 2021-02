Política Naçoitan Leite tende a migrar para o Republicanos

O prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (PSDB), que selou a paz com o governador Ronaldo Caiado (DEM) recentemente, cogitava ir para o DEM ou para o Republicanos. Ontem, porém, ele disse ao POPULAR, que as chances de se filiar para o partido do deputado estadual Jeferson Rodrigues (Republicanos) aumentaram.“Nesta semana nós vamos resolver, provavelmente vamos para o Republi...