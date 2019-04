Política Número de aposentados é maior que trabalhadores formais em 31 cidades goianas Levantamento aponta cidades onde o número dos que recebem aposentadoria é maior que o de quem tem carteira assinada

São 17 horas de uma quarta-feira e Evanildes Pereira Lopes, 60 anos, corta a grama do campinho de futebol que tem no fundo de casa, em Buritinópolis, no Nordeste de Goiás, próximo à divisa com a Bahia. Se não fosse pela aposentadoria, nesse horário o policial militar reformado estaria patrulhando as ruas do município, onde mora com a família desde 1993. A conquista do ...