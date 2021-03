Política ‘Nós não podemos ignorar as lideranças que são tradicionais’

Aclamado como novo presidente do PSDB em Goiás, o ex-governador José Eliton diz que ainda é cedo para falar em nomes para a disputa pelo governo do Estado em 2022. Ele também deixa em aberto se o candidato ou candidata será alguma liderança veterana do partido ou algum nome renovador. Sobre o cenário atual da sigla, Eliton lamenta a saída de prefeitos, mas diz que é ...