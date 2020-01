Política “Não vamos ter vida fácil como tivemos no passado, durante 20 anos”, afirma Darrot

Ainda no comando do diretório estadual do PSDB, Jânio Darrot fala do impacto de sua saída da presidência. Sua saída do comando do PSDB não pode intensificar uma debandada de prefeitos e pré-candidatos?Isso ia acontecer naturalmente. Há janela em abril e a movimentação partidária vai ser grande. Temos o maior número de prefeitos do Estado. O assédio vai ser gra...