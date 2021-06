Política “Não vamos permitir nenhuma prática de mercado abusiva”, diz Caiado sobre aumento dos combustíveis Na última quarta-feira (9), o Procon Goiás e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor realizaram uma fiscalização nos postos de Goiânia para verificar o aumento nos preços da gasolina e do etanol, e se havia prática abusiva no repasse desses valores ao consumidor

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), publicou em sua conta no Twitter, na manhã desta quinta-feira (10), que alguns postos de combustíveis da capital do Estado já foram notificados depois dos constantes aumentos dos preços registrados nas bombas nos últimos dias. Ainda, segundo ele, as distribuidoras também serão notificadas a apresentar notas fiscais de compra e...