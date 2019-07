Política Não tenho intenções de fazer confronto com governo Bolsonaro, diz Doria De acordo com o governador do Estado de São Paulo, a postura do PSDB em relação ao governo federal é de apoio às medidas econômicas e não de uma aliança formal

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 30, que "não tem intenções" de fazer confronto com o governo do presidente Jair Bolsonaro, com quem garante que mantém "boa relação" mesmo depois de críticas recentes. "A minha posição, antes de tudo brasileiro, torço pelo Brasil. Não torço pelo mal nem pelo tropeço do presidente Bolsonaro",...