Política 'Não temos um grande partido conservador', afirma Eduardo Bolsonaro O deputado fez a afirmação em entrevista coletiva antes da abertura da CPAC (Conservative Political Action Conference) Brasil, a versão brasileira do maior evento conservador dos EUA

Em meio à escalada verbal entre dirigentes do PSL e o governo Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou, ontem, que o Brasil não tem um grande partido conservador que levante as bandeiras deste segmento ideológico. “Antes de chegar ao poder político você tem uma série de debates que duram às vezes décadas. No Brasil, as coi...