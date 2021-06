Política “Não temos problema em fazer aliança com A ou B”, diz Vilmar Rocha O PSD quer participar de chapa majoritária, pode ser pela reeleição do governador Ronaldo Caiado (DEM) ou na oposição, diz o presidente estadual do partido

Presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha fala sobre iniciativas para aproximar o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, pré-candidato ao Senado, do eleitor goiano. Também comenta articulações para definir participação em chapa majoritária, que pode ser pela reeleição do governador Ronaldo Caiado (DEM), ou em aliança com o MDB, se este s...