Política 'Não temos pretensão de ser governo', diz Baleia Rossi, presidente do MDB Partido tem se aproximado do presidente Jair Bolsonaro e é líder do governo no Senado e no Congresso, mas se declara independente

Com o MDB mais próximo do governo Jair Bolsonaro, o presidente nacional do partido, Baleia Rossi (SP), afirmou que a legenda não vai medir esforços para que a pauta econômica de Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes tenha sucesso no Congresso, mas ressaltou que o partido não tem a "pretensão de ser governo". Mesmo tendo um emedebista como titular no Ministério da Cid...