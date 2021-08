Política ‘Não sou eu que estou deixando o Gustavo na mão’, diz Marconi Ex-governador afirma que pediu ao PSDB para convidar o prefeito de Aparecida a se filiar à sigla; tucano, no entanto, nega que esteja se aproveitando de racha no MDB

O ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) disse ontem, em entrevista à CBN Goiânia, que solicitou à liderança do partido em Goiás, que convidasse o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), a se filiar ao PSDB, caso o MDB consolide a aliança com o governador Ronaldo Caiado (DEM) e o emedebista deixe o partido.Ao POPULAR, o tucano ainda rebateu as...