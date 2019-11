Política ‘Não somos coadjuvantes do PT’, afirma Carlos Lupi Segundo Carlos Lupi, Lula foi um bom presidente, “mas entre os petistas valeu tudo para estar no poder”

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, participou ontem em Trindade, recebido pelo presidente estadual do partido, George Morais, e pela deputada federal Flávia Morais, líder da bancada goiana no Congresso, do lançamento do projeto PDT Digital. Ele defende uma frente ampla nacional com um projeto alternativo à polarização “de ódio” entre petistas e o grupo q...