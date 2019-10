Política 'Não sei qual decisão presidente vai tomar', diz major Vitor Hugo sobre Bolsonaro e PSL Líder do governo na Câmara, o deputado do PSL por Goiás relatou o racha na legenda e reforçou que o PSL "teria muito provavelmente acabado" sem Bolsonaro

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), avalia que a entrega de documentos com a prestação de contas do partido nos próximos dias será decisiva para saber o futuro do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados na sigla. Vitor Hugo admite o racha na legenda e reforça que o PSL "teria muito provavelmente acabado" sem Bolsonaro. Em meio às tensões entre o...