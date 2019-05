Política 'Não procede', diz Damares Alves sobre renúncia Em uma entrevista, a ministra afirmou que vai ficar no ministério até onde sua saúde aguentar

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, negou que tenha pedido para deixar o cargo no governo do presidente Jair Bolsonaro. Em contato com a reportagem de Gaú...