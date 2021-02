Política “Não posso descartar”, diz ACM Neto sobre apoio do DEM a Bolsonaro em 2022 Partido ainda não decidiu apoios e não descarta nenhuma opção

O presidente nacional do DEM, ACM Neto, disse nesta quarta-feira (3) que não há compromisso com nenhum dos possíveis candidatos à Presidência para 2022, mas que o partido não descartou nenhuma possibilidade também, incluindo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB) Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, ACM Ne...