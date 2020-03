Política “Não podemos dividir a base”, diz Ronaldo Caiado a líderes do DEM e aliados Governador pediu a líderes de seu partido e de siglas aliadas que definam critérios para escolha de candidatos; tom eleitoral não visa apenas 2020, mas também 2022

O governador Ronaldo Caiado defendeu, no sábado (7), que os partidos que compõem sua base de apoio não “pulverizem” candidaturas na eleição de outubro para não dar “oportunidade para eles ganharem”, se referindo a seus adversários políticos. A fala veio no fim de seu discurso de quase 50 minutos durante o 1º Encontro do Democratas, partido ao qual preside em Goiás, ...