Política “Não podem jogar a bomba para Estados” defende Luiz do Carmo Para o senador (MDB), será preciso sensibilizar o Congresso para que as unidades da federação sejam incluídas em PEC

“Os deputados não podem jogar essa bomba para os Estados e municípios”, defende o senador Luiz Carlos do Carmo (MDB) sobre a validade da Reforma da Previdência apenas para os servidores do governo federal, estabelecida pelo relatório da comissão especial da Câmara dos Deputados. Luiz Carlos foi o último convidado da rodada de entrevistas do projeto Previdência em Pauta, com o...