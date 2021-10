Política "Não podíamos continuar com a ideia de ter candidatura a qualquer custo", diz Daniel Vilela O presidente do MDB goiano fez a fala durante o encontro regional do MDB em Porangatu, que foi realizado na manhã desta sábado (2).

Presidente do MDB goiano, Daniel Vilela disse, neste sábado (2), que já era chegada a hora do partido "romper com dogmas que não estavam fazendo bem", ao citar a decisão de se aliar ao governador Ronaldo Caiado (DEM) em 2022. "Não podíamos continuar com essa ideia de que, independente de ganhar ou de perder, o partido tem que ter candidatura a qualquer custo", acrescentou e...