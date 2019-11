Política “Não ocorrerá demissões e nem aumento na tarifa”, diz Bruno Peixoto sobre venda de ações da Saneago O projeto que altera a Lei 6.680/1967 e autoriza o Estado de Goiás a vender até 49% das ações da Saneago foi aprovado em primeira votação no plenário da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (5)

Segundo o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto (MDB), a venda de 49% de ações da Saneago não levará ao aumento do valor cobrado pelos serviços prestados pela empresa (água e esgoto) ou em demissões de servidores estatal. “Não ocorrerá demissões. O governo do Estado continua sendo o gestor da empresa. Do dinheiro captad...