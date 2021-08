Política “Não mudei o nome da corrupção em Goiás”, diz Caiado, em evento de lançamento do Mães de Goiás Fala foi resposta a críticas da oposição de que o democrata reedita nomes de programas lançados pelos governos do PSDB

Em coletiva de imprensa dada durante o lançamento do programa Mães de Goiás, o governador Ronaldo Caiado (DEM) rebateu as alegações de líderes tucanos de que o democrata apenas reedita o nome de programas sociais lançados pelos governos do PSDB: "Eu não mudei o nome da corrupção em Goiás, eu combati a corrupção." Caiado disse que acabou com a corrupção em Goiás ...