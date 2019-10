Política 'Não me parece positivo mandar polícia no Congresso', afirma Gilmar Mendes O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira (17), durante palestra no Senado, que a realização de busca e apreensão pela PF gera uma imagem extremamente negativa

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quinta-feira (17), durante palestra no Senado, que a realização de busca e apreensão pela Polícia Federal nas dependências do Congresso Nacional gera uma "imagem extremamente negativa sem que haja necessidade". O ministro citou o recente episódio de operação que envolveu o líder do governo no S...