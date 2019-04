Política 'Não há nenhum tipo de troca, não participaremos do governo', diz Alckmin Presidente do PSDB afirmou que o apoio dos tucanos à reforma da Previdência ocorre num contexto de 'justiça social'

O presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 4, que o partido mantém posição de independência em relação ao governo. Ao deixar reunião com o presidente Jair Bolsonaro, ele também disse que os tucanos apoiam a reforma da Previdência do governo, mas com restrições. "Não há nenhum tipo de troca, não participaremos do governo", declarou. Ele também p...