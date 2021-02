Política ‘Não há nada de novo’, vê cientista

Para a cientista política Maria Aparecida Guimarães Skorupski, há falhas nos grupos de oposição ao governador Ronaldo Caiado por falta de lideranças que sejam capazes de questionar efetivamente a atual administração. “Não se vê nada novo. Tudo é réplica do que o governo Caiado é. As articulações entre partidos têm bases parecidas. É oposição do ponto de vista de disp...