Política “Não há interferência política” na Força, diz comandante do Exército General Paulo Sérgio Nogueira afirma que “o Alto Comando está com o comandante”

As Forças Armadas estão, nos últimos meses, se equilibrando entre a expectativa do presidente Jair Bolsonaro de demonstrações de apoio irrestrito ao governo e a vontade de militares em blindar a imagem das instituições. No sábado (14.ago.2021), general Paulo Sérgio Nogueira, comandante do Exército, disse que a instituição não sofre com interferência do Palácio do Planalto. “Não há int...