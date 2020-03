Política ‘Não há crescimento sustentável sem respeito à democracia’, diz Henrique Meirelles Ex-presidente do Banco Central diz que a confiança no País não está plenamente recuperada e cita possíveis reflexos do coronavírus

Em meio a pandemia de coronavírus declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o goiano Henrique Meirelles, diz que os efeitos da doença na economia dependerão de como as autoridades sanitárias a enfrentarão. Ex-presidente do Banco Central entre 2003 e 2011, Meirelles comenta ainda sobre o atual moment...